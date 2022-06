Støjbergs parti har fått 40.000 underskrifter

Inger Støjbergs parti har fått 40.000 underskrifter på mindre enn et døgn. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix/ NTB Les mer Lukk

NTB

På mindre enn ett døgn har 40.000 dansker skrevet under på at de ønsker at Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokratene, skal kunne stille til valg.