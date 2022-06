Oligarken Mikhail Khodorkovskij med råd til Nato: – Dere blir dratt inn i krigen uansett

Den russiske milliardæren Mikhail Khodorkovskij hevder at Nato, akkurat nå, har en gylden mulighet. Hvis de ikke tar den, vil krigen flyte over i Natos territorium.

– I dag har Nato en gylden mulighet til å hjelpe Ukraina med å forsvare sitt territorium og sin suverenitet ved å bidra med våpen, utstyr og trening av ukrainske soldater. Slik vil de kunne unngå å måtte kjempe på sitt eget territorium, sa forretningsmannen Mikhail Khodorkovskij da han nylig gjestet Euronews’ studio i Brussel.

Khodorkovskij var en gang russisk oljes ansikt og jobbet tett med Putin i mange år, inntil han ble fengslet i 2005, av Putins regjering. Han ble benådet, også av Putin, i 2013 og har siden levd i eksil. Han er først og fremst en forretningsmann, og advarer andre russiske oligarker mot å la seg lokke inn i politikken. Siden han forlot landet har han kjempet for et fritt og demokratisk Russland gjennom sitt «Åpent Russland»-initiativ.

– Putin er drevet av paranoia

Russlands president Vladimir Putin legger ned blomster ved et minnesmerke under en kransenedleggelsesseremoni ved graven til den ukjente soldaten i Alexandrovsky-hagen nær Kreml-muren i Moskva 22. juni 2022. Les mer Lukk

Som Putins mangeårige samarbeidspartner har milliardæren lært presidenten å kjenne, og han tror ikke 69-åringen er redd for å trappe opp krigen, dersom han har midler til det.

– Det jeg ser er en pragmatisk mann som ønsker å sikre seg det neste valget, blandet med en emosjonell respons drevet av paranoia rundt hva som foregår i Russlands naboland, sier Khodorkovskij.

Her sikter oligarken til at landene i Russlands nabolag blir stadig mer liberale, og at flere og flere land ønsker å knytte tettere bånd til Vesten. Ukraina var et slikt land, og luktet før krigen, under nåværende president Volodymyr Zelenskyj, på Nato-medlemskap. Som følge av Russlands invasjon av Ukraina har også Russlands trofaste nabo, Finland, besluttet å søke seg inn i alliansen.

Ukraina har kastet Nato-ambisjonen fra seg, men ble offisielt kandidatland til EU torsdag, noe som gir dem muligheten til å knytte tettere bånd til Vest-Europa, bare ikke militært. Dersom EU velger å etablere en europeisk hær vil Ukraina derimot også ha muligheten til å alliere seg også militært.

Mikhail Khodorkovskij ble dømt til fengsel i 2005, men ble senere beåndet av Putin. Les mer Lukk

Ber Nato ta grep nå

Mikhail Khodorkovskij gikk tidligere denne uken ut og advarte Vesten og Europa mot å undervurdere Putin. Han har ingen tro på at krigen kan løses diplomatisk, og frykter at Vesten er i ferd med å gå i en fatal felle.

– Europeiske ledere tror fremdeles at de kan forhandle med Putin uten å vise noe som helst form for muskler først. Det vil være en voldsom tabbe, for han er ikke det statsoverhodet de tror han er, han er en banditt, sa oligarken.

Khodorkovskij støtter sanksjonene, som han mener fungerte i 2014 da Russland annekterte Krimhalvøya, men han tror ikke de vil ha samme effekt nå. Han er overbevist om at dersom Nato-land ønsker å forsvare sitt territorium, som gjennom flere land grenser til Ukraina, så gjør de det best ved å sende våpen inn i Ukraina nå.