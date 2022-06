Ukrainske styrker skal ha fått ordre om å trekke seg ut av Sievjerodonetsk

NTB

Ukrainske soldater er nødt til å trekke seg tilbake fra Sievjerodonetsk, sier guvernøren i Luhansk etter flere uker med harde kamper mot russiske styrker i øst.

– De har fått en ordre om å gjøre det, sier Serhij Hajdaj på Telegram fredag morgen.

Han er guvernør i Luhansk fylke der Sievjerodonetsk ligger øst i Ukraina. Russiske styrker erobret store deler av byen for flere uker siden, og 21. juni slo Hajdaj fast at bare kjemikaliefabrikken Azot fortsatt var på ukrainske hender.

Hajdaj sier byen ligger i ruiner etter intenst russisk artilleribombardement i flere måneder, og at det ikke gir mening å forbli i posisjoner som har blitt utsatt for slikt bombardement så lenge. I tillegg er det frykt for at de skal bli omringet av russiske styrker.

Viktig mål i øst

Det har vært et viktig mål for russiske styrker å innta Sievjerodonetsk idet de forsøker å erobre en større del av det østlige Ukraina.

Ukrainske styrker kjempet fra hus til hus i Sievjerodonetsk før de etter hvert trakk seg tilbake til en stor kjemikaliefabrikk i utkanten av byen, der de har kunnet gjemme seg i store underjordiske tunneler.

– All kritisk infrastruktur er ødelagt. 90 prosent av byen har fått skader, 80 prosent av boligene vil måtte rives, skriver guvernøren.

Bilbombe

Hajdaj sier soldatene har fått ordre om å trekke seg tilbake til nye posisjoner og fortsette kampen der. Russland kontrollerer i øyeblikket om lag 95 prosent av Luhansk fylke og om lag 50 prosent av Donetsk fylke.

Til sammen utgjør de to fylkene den viktige Donbas-regionen.

Fredag ble det også kjent at en russiskoppnevnt embetsmann i okkuperte Kherson ble likvidert da en bombe eksploderte i bilen hans.