De britiske konservatives partisekretær går av

NTB

Partisekretær Oliver Dowden har varslet sin avgang etter at den britiske statsministeren Boris Johnsons parti tapte to viktige suppleringsvalg torsdag.

– Noen må ta ansvar og jeg har kommet fram til at det ikke vil være rett for meg å bli sittende under disse omstendigheter, skriver Dowden i et brev til statsministeren.

Dowden har vært partisekretær for Det konservative partiet siden september 2021, en rolle han deler med Ben Elliott.

Torsdag ble det avholdt suppleringsvalg i to valgkretser, og i begge mistet de konservative parlamentsmandatet sitt: Liberaldemokratene vant Tiverton and Honiton i det sørvestlige England, mens Labour vant Wakefield i Yorkshire.