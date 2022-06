De konservative taper to lokalvalg

NTB

Liberaldemokratene og Labour har vunnet hvert sitt av to suppleringsvalg til Parlamentet torsdag i et ydmykende nederlag for de konservative.

Før det endelige resultatet forelå, sa Liberaldemokratene at deres kandidat Richard Foord har vunnet et mandat i Devon i Sør-England som de konservative har holdt siden 1880-tallet. Sist vant de med et flertall på 24.000 stemmer.

– Dette ser ut som en klar seier. Folket i Tiverton and Honiton har hevet røsten for landet, sa en talsmann for Liberaldemokratene.

Samtidig ble det klart at Labour har tatt et mandat i valgkretsen Wakefield i West Yorkshire i Nord-England som var en sikker krets for Labour i alle år inntil de konservative tok den i valgskredet i 2019.

Grunnen til at det arrangeres suppleringsvalg i de to kretsene, er at de konservative representantene måtte gå av, den ene for å ha sett på porno under et møte i Parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt.

Valgene fant sted etter en turbulent periode med skandaler og kriser som har gått hardt utover støtten til statsminister Boris Johnson og de konservative. 6. juni overlevde han på hengende håret en mistillitsavstemning i partigruppa.

Mens valget ble avholdt, befant Johnson selv seg tusener av kilometer borte på et møte i Samveldet i Rwanda. Han avviste at han ville gå av som følge av valgtap i de to kretsene.