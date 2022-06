Nancy Pelosis mann tiltalt for fyllekjøring

NTB

Paul Pelosi, kongressleder Nancy Pelosis ektemann, ble torsdag tiltalt for promillekjøring etter en trafikkulykke han var involvert i i forrige måned.

82 år gamle Pelosi ble arrestert etter at promilletesten viste at han hadde en promille på 0,8 to timer etter en kollisjon i Napa, vindistriktet noen mil nordøst for San Francisco.

Med sin Porsche kolliderte han med en Jeep i et kryss i Yountville i Napa-dalen. Han ble løslatt mot en kausjon på 5.000 dollar og må møte i retten 3. august.

Paul Pelosi er gift med Nancy Pelosi, som er demokratisk kongressrepresentant og leder for Representantenes hus i Washington.