Lufthansa kansellerer 2.000 flyginger i juli

NTB

Det tyske flyselskapet Lufthansa kansellerer ytterligere 2.000 flyginger i juli fra flyplassene i Frankfurt og München. Årsaken er mangel på arbeidskraft.

Beskjeden kommer to uker etter at selskapet kunngjorde at de kansellerer 900 flyginger i juli.

– Kanselleringene vil påvirke særlig innenlandsreiser i Tyskland og reiser i Europa, men ikke de klassiske feriestedene som er særlig brukt i sommersesongen, opplyste selskapet i en uttalelse torsdag.

Det kan komme endringer i avganger, la de til.

Passasjerer som reiser med Lufthansa vil få beskjed om kanselleringer umiddelbart og selskapet sier at der det er mulig vil passasjerer bli flyttet til andre avganger. Innenlandsflyginger kan bli erstattet med tog og buss, opplyser de videre.