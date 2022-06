Pro-russiske separatister: Ukrainsk motstand i Luhansk er nytteløst

Den siste tiden har kampene rast i byene Lysytsjansk og Sievjerodonetsk, som er de siste større byene under ukrainsk kontroll i Luhansk-regionen.

NTB

Ukrainske styrkers forsvar av tvillingbyene Lysytsjansk og Sievjerodonetsk er nytteløst, mener prorussiske separatister i regionen.

– Deres motstand er meningsløs, og med den hastigheten våre soldater beveger seg på, vil hele territoriet til Luhansks folkerepublikk være frigjort snart, sier en talsmann for den prorussiske hæren i Luhansk, Andrej Marotsjko.

Ifølge Marotsjko er Lysytsjansk nesten omringet, ettersom russiske styrker og deres allierte separatiststyrker nå kontrollerer hovedforsyningsveiene til byen.

Uttalelsen kommer kun et døgn etter at prorussiske styrker i regionen hevdet å ha omringet nabolandsbyene Zolote og Hirske.

Ifølge Marotsjko må ukrainske soldater i Lysytsjansk trekke seg tilbake eller risikere å bli drept eller tatt til fange de neste dagene.

Han advarte også ukrainske styrker i nabobyen Sievjerodonetsk, som har vært strategisk viktig for både ukrainere og russere i Donbas-regionen.

Dersom Russland tar kontroll over Sievjerodonetsk, vil det åpne opp muligheten for at russiske styrker kan bevege seg videre vestover i Ukraina.