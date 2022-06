Strategiekspert: Putin må ikke terges

Den anerkjente professoren i krigsstudier og strategi Lawrence Freedman tror ikke Putin har tenkt å gi seg, og råder Vesten til å gå varlig.

«Sultkrisen begynner nå og vil tvinge dem til å løfte sine sanksjoner mot oss. De vil innse at det er umulig å være uvenn med Russland». Slik blir Vestens nåværende situasjon fremstilt av redaktør for den statlige russiske nyhetstgiganten RT, Margarita Simonjan.

RT, som omtaler den pågående situasjonen i Ukraina som «en spesiell militær operasjon», har i stor grad båret ansvaret for å betrygge det russiske folk. Uttalelsen kom i kjølvannet av president Vladimir Putins tale under St. Petersburgs årlige internasjonale økonomiske forum forrige uke, og er et ekko av presidentens ord.

«USAs økonomiske blitzkrieg»

Strategiekspert og emeritusprofessor i krigsstudier Lawrence Freedman advarer Vesten mot å presse Putin for langt.

Under Putins om lag 70 minutter lange tale fremstilte han Vestens sanksjoner som «økonomisk blitzkrieg med USA i spissen», og presidenten forsikret det russiske folk om at landet ville stige ut av krisen som Fugl Fønix.

– Vi er et sterkt folk som kan takle motgang og utfordringer. Som våre forfedre vil vi kunne løse problemene vi står overfor, og vår tusen år lange historie er bevis på det, sa Putin under talen til forumet. Hør og se talen oversatt her.

Putin la frem Russlands tilstedeværelse som en nødvendig reaksjon på amerikansk aggresjon og arroganse, hvor Natos potensielle utvidelse rundt Russlands grenser lå til grunn.

Den russiske presidenten sa videre at han ønsket å demonstrere for Europa hvor feilslått det er å alliere seg med USA, noe han omtaler som «økonomisk selvmord».

«Et paralysert Moskva»

I talen gjorde Putin det klart og tydelig at målet med militæroperasjonen i Ukraina er å frigjøre Donbass-regionen, og tegne nye landegrenser hvor området blir en del av Russland. Strategiekspert Lawrence Freedman mener at dette er et tydelig tegn til at presidenten ikke har tenkt å gi seg.

«Dette er en mann som gjennomfører det han starter på, og ethvert hinder vil bli revet ned, koste hva det koste vil. Dersom ting ikke går hans vei, så vil han utagere», skriver Freedman i en analyse på publiseringsplattformen Substack.

Freedman skriver videre at han ikke opplever Putin som villig til å gå på kompromiss for å vinne krigen, men heller som en innbitt strateg fanget i «et paralysert Moskva».

Under talen gjentok Putin at han ikke har noen innvendinger i Ukrainas potensielle EU-medlemskap, som avgjøres i disse dager. Hvor han legger til grunn at EU ikke er en militær organisasjon. Det har imidlertid vært snakk om å etablere en egen europeisk hær tilknyttet EU, noe som potensielt sett kan gjøre at Ukraina likevel klarer å snike seg inn i en militærallianse via bakdøren. Formålet med en eventuell europeisk militær allianse er å styrke Europas militære muskler, og gjøre landene mindre avhengig av det amerikanske forsvaret.

Det kan kanskje fremstå som at Putin sover i timen, men Freedman advarer Vesten mot å senke skuldrene og «la seg lure».

(Saken fortsetter under bildet).

Freedman understreker at Putin uten tvil følger med, og at mangelen på reaksjoner ikke nødvendigvis betyr samtykke.

«Hit, men ikke lenger»

Freedman tror på sin side at Putin er fullt klar over at et ukrainsk EU-medlemskap i fremtiden kan bety at landet allierer seg militært med vestlige land, men at presidenten per dags dato ikke har kapasitet til å reagere, og derfor lar det passere i det stille. Det samme sier han om Sverige og Finlands Nato-søknad, som Russland i utgangspunktet gikk hardt ut mot.

Tyrkia har imidlertid stilt seg på bakbeina når det gjelder landenes søknader, som han mener er frihavner for medlemmer av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som er terrorstemplet i Tyrkia. Siden medlemskap i Nato krever enstemmighet fra alliansen, kan Tyrkia hindre at søknadene går gjennom.

Dersom dette ikke skjer, og søknadene går gjennom, vil Russlands invasjon av Ukraina resultere i at både Nato og EU øker sin tilstedeværelse rundt Russlands grenser. «Hit, men ikke lenger» sier Freedman, som råder Vesten til å ikke presse Putin for langt.

«Går det galt, så vil han utagere», advarer den anerkjente strategi- og krigseksperten.