Albania: EUs medlemskapsprosess er en skam

NTB

Albania sier at Ukraina ikke bør ha noen illusjoner om det å være kandidatland i EU og kaller prosessen som Albania og Nord-Makedonia har opplevd, for en skam.

– Det er en skam at et Nato-land, Bulgaria, «kidnapper» to andre Nato-land, Albania og Nord-Makedonia, midt i en varm krig i Europas bakgård, med 26 andre land som sitter stille i et skremmende tegn på avmakt, sier Albanias statsminister Edi Rama.

Kommentarene ble gitt like før EU-toppmøtet skulle starte torsdag. Der er det ventet at Ukraina og Moldova blir godkjent som kandidatland.

– Nord-Makedonia har vært kandidat i 17 år hvis jeg ikke har mistet tellingen, Albania i åtte, så velkommen til Ukraina, legger han til og advarer Ukraina mot for mye optimisme.

– Det er en fin ting å gi Ukraina kandidatstatus, men jeg håper det ukrainske folket ikke kommer til å ha noen illusjoner om det, sier han.

Albania fikk kandidatstatus i EU i 2014 og Nord-Makedonia i 2005, men det er ikke innledet formelle medlemskapsforhandlinger med noen av dem.

Bulgaria har blokkert prosessen som følge av konflikter knyttet til nasjonal identitet, historie og språk.