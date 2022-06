Kraftig skogbrann sørvest i Tyrkia raser videre

NTB

Skogbrannen som raser sørvest i Tyrkia, har spredt seg videre som følge av høye temperaturer og kraftig vind.

En stund var det håp om at brannen var under kontroll, men torsdag morgen var det klart at så ikke var tilfelle.

Utmarkene som brenner, ligger ved Marmaris, en ferieby ved Egeerhavet, og slukningsarbeidet foregår både på land og fra luften, melder nyhetsbyrået Reuters.

Brannen startet tirsdag kveld, men årsaken er ikke kjent. Rundt 150 personer er evakuert fra 51 boliger som følge av brannen.