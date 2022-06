Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev ydmyket Vladimir Putin ansikt til ansikt

Allerede lørdag, dagen etter Tokajevs uttalelser, ble Kasakhstans oljeeksport gjennom den russiske byen Noborossijsk sterkt begrenset, ifølge den uavhengige russiske nettavisen The Insider.

President Kassym-Jomart Tokajev satte sinnene i kok i nabolandet Russland da han ydmyket Vladimir Putin under en direktesendt debatt fredag.

Kassym-Jomart Tokajev har vært en av Putins nærmeste allierte så lenge han har sittet på tronen i Russland. Det stoppet ham ikke fra å kritisere Putins planer om å frigjøre Donetsk og Luhansk da Russlands president holdt sin tale under det økonomiske forumet i St. Petersburg fredag.

Den russiske TV-verten Margarita Simonjan, som tidligere har uttalt at hun tror Ukraina-invasjonen vil resultere i tredje verdenskrig og bruken av atomvåpen, ledet debatten, og ble nok overrasket da Tokajev beskrev de to opprørsrepublikkene i Donbas som «kvasi-stater». Og det med Putin selv til stede.

Her kan du lese flere saker om krigen i Ukraina!

– Hvis alle nasjoner som ønsket frigjøring fikk det, ville det være 500–600 land i stedet for de 193 som nå er medlem i FN. Det vil bli totalt kaos, og vi vil holde på det prinsippet på kvasi-stater, som – etter vår mening – Luhansk og Donetsk er, sa Kasakhstans president på scenen.

Tokajev eksemplifiserte retorisk ved å si at det er uaktuelt å anerkjenne for eksempel Taiwan, Kosovo, Abkhasia og Sør-Ossetia.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Debatten ble ledet av den russiske TV-verten Margarita Simonjan fra TV-kanalen RT. Les mer Lukk

Trues av russisk politiker

Den russiske politikeren Konstantin Zatulin er ikke spesielt fornøyd med Tokajevs ærlighet.

– Det faktum at Kasakhstan ikke anerkjente og ikke anerkjenner Donetsk og Luhansk var tydelig, selv uten denne uttalelsen fra Tokajev. Men det Tokajev sa om dette i nærvær av president Putin var feil, etter min mening, sier Tokajev ifølge den uavhengige russiske nettavisen The Insider.

Zatulin mener Kasakhstans president kunne hatt vett til å tie om hva han mente, og påminnet Kasakhstan om at de befinner seg i samme situasjon som Ukraina.

– De vet altfor godt at en rekke regioner har overveiende russisk befolkning, og har lite å gjøre med det som kalles Kasakhstan, sier Zatulin.

Straffes?

– Hvis alle nasjoner som ønsket frigjøring fikk det, ville det være 500–600 land i stedet for de 193 som nå er medlem i FN. Det vil bli totalt kaos, sa Kazakhstans president Kassym-Jomart Tokayev med Putin som tilhører. Les mer Lukk

Allerede lørdag, dagen etter Tokajevs uttalelser, ble Kasakhstans oljeeksport gjennom den russiske byen Noborossijsk sterkt begrenset, ifølge The Insider.

Den offisielle årsaken skal være at havnemyndighetene må rydde vekk miner fra andre verdenskrig, som de uventet har funnet, skriver Kommersant ifølge VG.

I slutten av februar ble Donetsk og Luhansk anerkjent som uavhengige stater av Putin og Russland. Dette la grunnlaget for det som nå har utviklet seg til Ukraina-krigen. Russland hevdet Ukraina utførte angrep øst i landet, og også på russisk territorium, noe Ukraina har benektet. Siden har russiske styrker tatt kontroll over 90 prosent av Luhansk-regionen. Kun to byer i Luhansk skal være i ukrainske hender fortsatt, Sievjerodonetsk og Lysytsjansk.

Hevder flere millioner er evakuert

Ifølge tall fra russiske myndigheter, skal rundt to millioner mennesker fra Ukraina ha blitt fraktet til Russland siden krigen startet.

Russiske myndigheter har uttalt at de evakuerer folk fra regionene Donetsk og Luhansk til sikkerhet i Russland. Men ukrainske myndigheter at det i praksis dreier seg om deportering av ukrainere som hindres fra å flykte til områder i Ukraina som ikke er under russisk kontroll.

Mange som er blitt sendt til Russland, har siden forsøkt å dra tilbake til Ukraina via tredjeland, ifølge ukrainske myndigheter.