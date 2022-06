Ukraina: To landsbyer i Luhansk inntatt av russiske styrker

NTB

Russiske styrker har tatt kontroll over ytterligere to landsbyer i Luhansk fylke øst i Ukraina, opplyser guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj.

De to landsbyene, Loskutivka og Rai Oleksandrivka, ligger like ved hverandre få mil sør for byene Lysytsjansk og Sievjerodonetsk.

Nyhetsbyrået Reuters siterer guvernøren på at ukrainske styrker fortsatt forsvarer Sievjerodonetsk og to landsbyer like ved.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet har russiske styrker rykket fram over 5 kilometer siden søndag, og «lommen» ved Lysytsjansk og Sievjerodonetsk er under stadig mer press. I departementets daglige etterretningsoppdatering står det også at russerne ikke har greid å komme videre i sitt forsøk på å omringe ukrainske styrker slik at de kan ta kontroll over den vestlige delen av Donetsk fylke.