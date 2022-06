Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til torsdag 23. juni.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at landet vil få støtte fra de 27 EU-landene til å bli kandidatland. Det ventes at EU-landene vil si ja til Ukraina på toppmøtet som starter i dag, skriver Sky News.

* USA vil legge fram flere konkrete forslag som skal legge press på Russland, når G7-landene møtes fra søndag til tirsdag.

En ikke navngitt amerikansk tjenesteperson sier til AFP at det vil dreie seg om energimarkedet og hvordan man «maksimerer smerten» som påføres Russland og hvordan man gjør påvirkningen på resten av verden så liten som mulig.

* FNs generalsekretær António Guterres kan komme til å møte russiske og ukrainske representanter så snart som neste uke til samtaler om korneksport, ifølge DPA. Nyhetsbyrået viser til diplomatkilder tilknyttet FNs sikkerhetsråd, som angivelig sier at det er gjort nok framskritt i samtaler til at Guterres kan forhandle direkte med Moskva og Kyiv.

De advarer imidlertid mot å være for optimistisk og viser til at det er svært lite tillit mellom de to partene. Kildene sier at det fortsatt er flere hindre på veien mot nye samtaler. En vestlig diplomat sår også tvil om Russland faktisk er reelt opptatt av forhandlingene.

* Tsjekkias statsminister Petr Fiala anklager Russland for å føre økonomisk krig mot Europa gjennom krigføringen i Ukraina.

Russlands mål er å svekke og destabilisere demokratiske land, sa Fiala i en TV-sendt tale onsdag kveld. Han la til at det er reell fare for at Russland kan stenge av Europas gassforsyninger i løpet av de neste ukene eller månedene.