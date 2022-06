Covid-19 var den femte vanligste dødsårsaken i Sverige i fjor

NTB

I 2021 var covid-19 den femte vanligste dødsårsaken i Sverige, går det fram av tall fra Socialstyrelsen.

Til sammen døde 5.319 av sykdommen i løpet av fjoråret, ifølge Socialstyrelsen.

– Det betyr at covid-19 var den femte vanligste dødsårsaken etter å ha vært den tredje vanligste i 2020, sier Staffan Khan i Socialstyrelsen i en pressemelding.

Det er betydelige forskjeller mellom menn og kvinner. Mens sykdommen var tredje vanligste dødsårsak for menn i fjor, havnet den på sjuendeplass hos kvinner.

Dødstallene har sunket i flere år på rad i Sverige, med unntak av pandemiåret 2020. I 2021 gikk det igjen nedover, med 92.085 dødsfall, sammenlignet med 98.229 i 2020.

De to vanligste dødsårsakene for både kvinner og menn var hjerte- og karsykdommer, som krevde rundt 27.500 liv, og kreft, som tok livet av drøyt 23.000.

Nedover på lista var det forskjeller: For kvinner var psykiske lidelser og sykdommer den tredje vanligste gruppen dødsårsaker, mens «ytre årsaker», for eksempel ulykker, mord og selvmord, var fjerde vanligste dødsårsak for menn.