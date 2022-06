Seks mistet livet i helikopterstyrt i USA

NTB

Seks personer døde i en helikopterstyrt i nærheten av Logan i den amerikanske delstaten West Virginia onsdag, ifølge amerikanske medier.

Helikopteret var av typen Bell UH-1B, produsert i 1962, og ble brukt blant annet under Vietnam-krigen. Det var i luften onsdag i forbindelse med en samling for entusiaster for historiske luftfartøy, ifølge The New York Times.

Sonya Porter, fungerende sjef for krisemyndighetene i Logan fylke, sier at ingen av de seks som var om bord da helikopteret styrtet, overlevde.

Hun sier det ennå er uklart hva som forårsaket styrten.

– Da helikopteret styrtet, var det klarvær, sier hun. Ulykken skjedde i et fjellområde med navnet Kelly Hollow, sør i West Virginia.