Politisjef i Uvalde permittert etter masseskytingen

NTB

Politisjef Pete Arredondo i Uvalde er tatt ut i permisjon etter kritikk mot politiets håndtering av skoleskytingen i byen der 21 ble drept, 19 av dem skolebarn.

Arredondo leder skoledistriktets politi.

19 barn og to lærere ble drept da en tenåring åpnet ild på barneskolen i Uvalde 24. mai, i det som er den verste skolemassakren i USA på ti år.

Lokalt politi har siden vært gjenstand for kritikk, og det har kommet fram at mer enn et titall politifolk ventet lenge utenfor klasserommene før de konfronterte den 18 år gamle gjerningsmannen.

Tirsdag sa Texas' sikkerhetssjef Steve McCraw til senatorene som etterforsker håndteringen av hendelsen, at politiet hadde nok folk og utstyr til å stanse 18-åringen få minutter etter at han gikk inn i skolen.

– Tre minutter etter at han gikk inn i bygningen, var det et tilstrekkelig antall bevæpnede betjenter, iført skuddsikre vester, til å isolere, distrahere og nøytralisere ham, sier McCraw, som er delstatspolitiets øverste leder og direktør for departementet for offentlig sikkerhet i Texas.

Ifølge ham var det Arredondo, politimannen med høyest grad på stedet, som hindret politibetjentene i å gå inn i klasserommene, fordi han «bestemte seg for å sette betjentenes liv foran barnas liv».