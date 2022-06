Bilfører erklært utilregnelig etter at han meide ned folk i New York

Slik så bilen ut etter å ha kjørt ned over 20 fotgjengere og deretter krasjet i sperringer langs fortauet på Times Square i New York 18. mai 2017.

NTB

Mannen som kjørte bilen sin inn i en folkemengde på Times Square i New York i mai 2017, er erklært strafferettslig utilregnelig. Én person døde og 20 ble skadd.

En jury i New York godtok onsdag forsvarernes påstand om at 31-åringen var så psykisk syk at han ikke visste hva han gjorde da påkjørselen skjedde.

Han kan dermed ikke erklæres ansvarlig for tiltalen som gikk ut på at han drepte en 18 år gammel turist og skadet 20 andre.

Dommeren i saken har sagt at en slik kjennelse vil føre til at tiltalte kan bli ilagt en form for tvungen psykisk helsevern uten tidsbegrensning.

Det var aldri noen tvil om at 31-åringen satt bak rattet, ettersom flere overvåkingsvideoer viste at han kom ut av bilen etter at den krasjet.

Politiet utelukket raskt terror som motiv, og i rettssaken sa familien at han led av paranoia etter å ha blitt kastet ut av marinen i 2014.