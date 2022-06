Stoltenberg varsler kraftig skjerpet ordlyd om Russland

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg forventer en kraftig skjerpet tone overfor Russland i alliansens veikart for de neste årene. Her er han under et besøk hos USAs president Joe Biden tidligere i år.

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg forventer at alliansen definerer Russland som en direkte trussel mot sikkerheten i sitt nye strategiske konsept.

Hvordan Nato skal omtale Russland i sitt nye veikart for årene fremover, kalt strategisk konsept, er en av sakene som skal opp på toppmøtet i Madrid neste uke.

Stoltenberg forventer at de allierte vil ta en betydelig tøffere tone overfor Russland.

– Jeg forventer at 2022-konseptet vil referere til Russland som den mest signifikante og direkte trusselen mot vår sikkerhet, sa Stoltenberg i et direktesendt intervju med nyhetsnettstedet Politico onsdag ettermiddag.

Går bort fra «partnerskap»

Arbeidet med å utforme Natos nye veikart har pågått siden september i fjor. Planen er at dokumentet skal vedtas på alliansens toppmøte i Madrid 28.–30. juni.

I det nåværende strategiske konseptet fra 2010 skriver de allierte at de ønsker et «ekte strategisk partnerskap» med Russland.

Siden den gang har Russland okkupert og annektert Krim og gått til angrep på nabolandet Ukraina.

Ifølge Stoltenberg er det ikke lenger mulig for Nato å ha et konstruktivt forhold til Russland, slik alliansen tidligere har jobbet for.

– Russland må endre oppførsel før vi kan gå tilbake til det, sier Stoltenberg.

Omtaler Kina for første gang

For første gang vil også stormakten Kina omtales i Natos strategiske konsept.

I 2010-planen nevnes ikke Kina overhodet. Nå er Kina på alliansens radar på en helt annen måte enn før, også på grunn av landets forhold til Russland.

– Kina utfordrer våre verdier, interesser og sikkerhet, sier Stoltenberg.

Han viser til at Kina har investert tungt i moderne militært utstyr, inkludert kjernefysiske kapabiliteter, og i tillegg kontrollerer kritisk infrastruktur i Europa.

Det er likevel ikke aktuelt for Nato å omtale Kina som en antagonist, understreker han.

Ber allierte stille opp

I samme intervju ber Stoltenberg de allierte forberede seg på å stille opp for Ukraina så lenge krigen varer, selv om det kan koste dem dyrt.

Nato-sjefen tør ikke spå hvor lenge krigen kommer til å vare, men mener det kan være snakk om «dager, uker eller år».

– Jeg innser at det koster for Nato-allierte. Det koster med våpen og det koster politisk, og det er kostnader knyttet til sanksjoner. Men disse kostnadene er mindre enn det ukrainerne betaler for sin frihet, sier Stoltenberg.

Selv omtaler han prosessen med å få 30 allierte til å bli enige som både det beste og verste med jobben som Nato-sjef.

– Det er flott når vi blir enige og kan samarbeide om å forsvare hverandre. Så må jeg innrømme at det av og til er utfordrende å få alle til å bli enige, sier han.