­Britisk etterretning: Halvparten av russisk-støttet milits drept eller skadd

Russiske, og russisk-støttede militser i Donetsk har gått på store tap i kampen mot Ukraina, ifølge britisk etterretning.

I sin onsdagsrapport melder britisk etterretning at de anslår at den russisk-støttede Donetsk militsen alene har mistet 55 prosent av sin opprinnelige styrke. Russiske styrker på sin side bruker all sin makt til å få kontroll over de gjenværende ukrainsk-kontrollerte områdene i nabofylket Luhansk.

Russland invaderte Ukraina etter at de anerkjente fylkene Donetsk og Luhansk som uavhengige fra Ukraina. Verken Ukraina eller resten av verden har anerkjent fylkenes løsrivelse.

Klare til å sende inn store reservestyrker

Ifølge britisk etterretning er det ventet at russerne vil sende inn store reservestyrker inn i Donbas-regionen for å få kontroll over hele området.

Ifølge etterretningen har russiske– og russisk-støttede styrker lidd under «ekstraordinær slitasje» i Donbas-regionen. Russland har i månedsvis unngått å kommentere tapstall, men ombudsmannen i den selverklærte Donetsk-republikken, Daria Morozova, hevdet i forrige uke at 2128 av deres soldater var drept og ytterligere 8897 var skadet. Også 654 sivile skal ha blitt drept i regionen siden krigen startet, ifølge Morozova, gjengitt av BBC.

Ifølge ukrainske myndigheter har om lag 34.000 russiske styrker mistet livet i landet etter invasjonen startet 24. februar.

En soldat under militsen til Folkerepublikken Donetsk går langs en skyttergrav utenfor Vasylivka.

Sammenlignes med slaveri

Ifølge den britiske statskanalen har det i månedsvis versert ubekreftede rapporter om at sivile har blitt tvangsinnmeldt i militsen, og at den sliter med lav moral, dårlig kvalitet og utdaterte våpen. Ukrainsk sikkerhetstjeneste hevder at moralen er så lav at flere har sammenlignet det med slaveri og var klare for å desertere.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en tale tirsdag kveld at de hardeste kampene nå pågår i Luhansk-fylket, men at de invaderende russiske styrkene også legger et stort press på Donetsk-fylket.

Han oppfordret også EU til å innføre en sjuende sanksjonspakke mot Russland så fort som mulig.

– Russland må føle det voksende presset ved å gå til krig og som følge av landets aggressive antieuropeiske politikk, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.