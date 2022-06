Mallorca innfører kleskode på serveringssteder

En rekke restauranter og serveringssteder på Mallorca har sett seg nødt til å innføre tiltak i møte med uregjerlige turister.

Totalt 11 restauranter og serveringssteder på den spanske øya Mallorca har innført kleskode for sine besøkende. Tiltakene kommer som følge av det restauranteiere beskriver som bråk og dårlig oppførsel fra utenlandske turister. Ifølge de ansatte er situasjonen blitt langt verre etter pandemien, enn det det var før coronaviruset brøt ut og sendte verden inn i nedstengning.

– Vi ønsker å sende et signal

Nå vil du ikke slippe inn på spisestedene, hvor de fleste er i feriefavoritten Playa de Palma, dersom du er iført kostyme, fotballskjorte eller hvis du ikke har noe på overkroppen, skriver The Guardian.

– Vi ønsker rett og slett å sende et klart signal om at du kanskje burde dra hjem og dusje før du drar på restaurant, sier restauranteier Miguel Ferrer, som har sitt serveringssted like ved Palma Beach.

Ferrer har sett seg lei av at åpenbart berusede turister kommer valsende inn på spisested iført badetøy og full av sand.

Hele øynasjonen tar grep – vil ha færre turister

I løpet av de siste par månedene har restauranter på den populære feriedestinasjonen vært vitne til stadig verre oppførsel fra turister.

– Plutselig har vi fått et hav av turister som kun er opptatt av å drikke voldsomme mengder alkohol, til det punktet hvor de forlater kompisen sin i grøfta utenfor restaurantene, sier Ferrer.

Dersom ikke tiltaket fungerer ser restauranteierne seg nødt til å engasjere politiet. Tiltaket kommer i kjølvannet av at øygruppen Balearene, som består av Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera, har besluttet å gradvis redusere turismen på øyene. Per nå har øygruppen 625.000 sengeplasser for turister, halvparten så mange som bor på Balearene. Nå ønsker myndighetene å redusere antall turist-sengeplasser ved å kjøpe opp enkelte bygninger som nå brukes til utleie for besøkende.

