Analyse: En kald vinter vil skape store krise for Europa

Dersom vinteren på kontinentet blir kald kan de russiske gass-kuttene føre til økonomisk krise i resten av Europa, spår analytiker.

Som motsvar til de europeiske sanksjonene har Russland strupet gassleveransen til flere europeiske land.

Den siste tiden er leveransene gjennom rørledningen Nord Stream 1 til Tyskland blitt kraftig redusert. Det har ført til at Tyskland, Nederland og Østerrike har åpnet for økt kullkraftproduksjon, på tross av klimamålene. Tysklands nærings- og klimaminister kaller kuttene et angrep.

– Reduksjonen av gassleveranser via Nord Stream 1-rørledningen er et angrep på oss, et økonomisk angrep på oss, sa Robert Habeck i en tale på en tysk industrikonferanse tirsdag.

Kald vinter kan føre til krise

EU har advart om at hele Europa kan gå en forsyningskrise i møte. Nå varsler en dansk analytiker at det kan blåse opp til full gass-storm dersom den kommende vinteren blir kald.

– Temperaturen den kommende vinteren bli avgjørende. Får vi en kald vinter blir situasjonen svært, svært alvorlig, tror jeg. Så tror jeg også at vi vil se at virksomheter rundt om i Europa blir nødt til å stenge ned produksjonen, sier Kristian Rune Poulsen, ved Green Power Denmark, til danske Ekstra Bladet.

Han peker på spesielt land som nettopp Tyskland, men også Italia, som har gjort seg avhengige av russisk naturgass for å varme opp både private hjem og virksomheter. Og for å sikre nok gass til å varme opp hjemmene, kan bedrifter bli tvunget til å stenge produksjonen. Det igjen, kan kaste Europa ut i en økonomisk krise.

Det er allerede knapphet på flere råvarer og med både gass-mangel og en ventet oljemangel, som følge av at flere bedrifter vil gå over fra gass til olje, så kan inflasjonen i Europa bli presset ytterligere opp.

Skylder på reservedel-mangel

Russerne har på sin side hevdet at nedgangen i gassleveranser skyldes vedlikeholdsproblemer, som følge av at de ikke får tilgang til nødvendige reservedeler fra Europa og det tyske selskapet Siemens. Den forklaringen kjøper ikke den danske analytikeren.

– Tyskland har gått langt for at vi ikke skulle begrense gassforsyningen fra Russland. Og Siemens er et tysk selskap. Så jeg vil nok sette mine penger på at det er tyskerne som snakker sant og ikke russerne, sier Poulsen.

Situasjonen forverres av at terminalen Freeport i Texas er stengt ned etter en brann. Den leverer LNG (flytende naturgass) til Europa, og det kan ta opp mot 90 dager før den er i drift igjen. Sammen med reduksjonen av russisk gass er nå ti prosent av Europas importvolum forduftet.

– Isolert sett vil Europa greie seg gjennom sommeren. Men man er avhengige av å bygge lagrene gjennom somrene, for å få nok gass gjennom vinteren. Det ser vanskelig ut nå som ti prosent av forsyningene er borte, sier gassanalytiker Sindre Knutsson i Rystad Energy, til Dagbladets Børsen.