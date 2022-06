Russland anklager Ukraina for droneangrep mot oljeraffineri

NTB

Et russisk oljeraffineri nær grensen til Ukraina begynte onsdag å brenne etter det russiske myndigheter mener var et ukrainsk droneangrep.

Ingen er skadd, og brannen på Novosjakhtinsk-raffineriet ble slukket i løpet av en halvtime, opplyser russiske tjenestemenn.

Ifølge raffineriet skyldtes brannen et angrep med to droner. Virksomheten ved anlegget er stanset for å vurdere skadene.

Det statlige nyhetsbyrået Tass skriver at to ukrainske droner fløy over anlegget, og at en av dem dundret inn i varmeveksleren.

Ukrainske myndigheter har ikke kommentert opplysningene.