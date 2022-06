«Neste Azovstal»: Folk sitter fanget i kjemisk fabrikk i Luhansk

Over 500 sivile sitter isolert i den kjemiske fabrikken Azot i Sievjerodonetsk i Ukraina.

568 sivile ukrainere skal ha søkt tilflukt i den kjemiske fabrikken Azot i kampherjede Sievjerodonetsk. Fabrikken er det eneste gjenværende stedet i byen som fremdeles er i ukrainske hender.

Omtrent midt i Luhansk i Ukraina ligger Sievjerodonetsk og tvillingbyen Lysychansk, som etter alt å tyde er Russlands neste mål. Etter flere dager med kamper og sammenstøt er nesten hele industribyen under russisk kontroll.

Uten mulighet til å bli evakuert, og i frykt for å bli drept, har flere hundre sivile søkt tilflukt i byens store kjemiske fabrikk Azot.

Ifølge Luhansks guvernør Serhiy Haidad er situasjonen i ferd med å bli kritisk.

– Dette er rene katastrofen, og situasjonen er håpløs for de sivile, sier Haidad ifølge The Guardian.

«Neste Azovstal»

Nå frykter guvernøren at Azot-fabrikken skal bli «neste Azovstal», stålverket hvor sivile og Azov-soldater søkte tilflukt da Mariupol falt og havnet under russisk kontroll.

Rundt fabrikken tordner det av konstante missilangrep, og både sivile og soldater har ingen mulige fluktruter. Samtidig øker kampene i tvillingbyen Lysychansk, som ligger rett over elven for Sievjerodonetsk, time for time. Alle broer som knytter byene er sprengt, og folk slipper verken ut eller inn.

Ifølge militæranalytiker Konrad Muzyak ser situasjonen i de to byene stadig mørkere og mørkere ut for ukrainere.

En gruppe barn løper gjennom Azot-fabrikken, hvor de sitter isolert sammen med sine familier. Les mer Lukk

– Situasjonen i hele Luhansk fylke er ekstremt krevende, og Russland planlegger åpenbart et storangrep på dette området, sier Muzyak til The Guardian via den krypterte meldingstjenesten Telegram.

Russlands ambassadør til Luhansk, som kun de anerkjenner som en selvstendig republikk, har varslet at et stort antall russiske styrker beveger seg i retning Lysychansk, og at en seier er nært forestående.

Dette er dårlig nytt for ukrainerne som sitter isolert i fabrikken i nabobyen.

Dersom Russland klarer å kapre både Lsyschansk og Sievjerodonetsk vil omtrent hele Luhansk, som sammen med Donetsk utgjør regionen Donbas, være under russisk kontroll.

Ukrainas EU-søknad, som president Zelenskyj signerte tidligere i år, skal disktueres og behandles de kommende dagene. Les mer Lukk

– Russland skjelver i buksa

Det er sannsynlig at Moskva ønsker å erklære seier i området før stormøtet mellom G7, EU og Nato finner sted torsdag. G7-landene har allerede holdt møte i forkant av samlingen, hvor situasjonen i Ukraina har vært hovedtema.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er ikke overrasket over den russiske opptrappingen.

– Russland skjelver i buksa, og er bekymret over aktiviteten de ser. Samtidig kjemper vi standhaftig for Lysychansk og Sievjerodonetsk, sier Zelenskyj.

Ukrainas søknad til EU vil bli et tema under det kommende stormøtet, og det er ventet at landet vil få innvilget medlemskap i løpet av de kommende dagene, skriver Europakommisjonen på sine nettsider.

Zelenskyj ber EU-landene være årvåken i kjølvannet av at et eventuelt medlemskap blir godkjent, og frykter at russiske reaksjoner vil kunne ramme både Ukraina og andre europeiske land, skriver BBC.

– Vi er forberedt på sterke reaksjoner fra Russland, og det vil sannsynligvis ikke bare ramme oss, men også andre europeiske land, sa Zelenskyj tidligere denne uken.