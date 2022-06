Libanon får gass fra Egypt

NTB

Libanon har undertegnet en avtale med Egypt som skal forsyne landet med gass via Syria, noe som vil avhjelpe strømmangelen i landet.

Avtalen med Egypt og Syria ble undertegnet tirsdag og vil ifølge Libanons energidepartement sikre innbyggerne ytterligere fire timer med elektrisitet daglig.

Libanon har de siste to årene opplevd en dyp økonomisk krise, og mange av landets innbyggere har bare hatt strøm en time eller to daglig. Høy oljepris har gjort at de færreste har hatt råd til å hente strøm fra private generatorer.

– Ved å undertegne denne avtalen har Libanon, Egypt, Jordan og Syria tatt alle nødvendige steg for å sikre elektrisitet for det libanesiske folk, sier fungerende energiminister Walid Fayyad.

Syria er underlagt internasjonale sanksjoner, men USA har gjort det klart at de ikke vil protestere mot at Libanon importerer energi via landet.