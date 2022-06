Frykt for nedgangstider sender oljeprisen nedover

NTB

Oljeprisen falt mer enn fem prosent onsdag idet markedene blir stadig mer bekymret for at en kommende resesjon vil føre til fall i etterspørselen.

Kraftig renteøkning er virkemiddelet verdens sentralbanker bruker for å bremse inflasjonen, men frykten er at det også skal føre til nedgangstider i verdensøkonomien.

Onsdag formiddag falt prisen på nordsjøolje med 5,2 prosent til 108,62 dollar.

De siste månedene har oljeprisen vært uvanlig høy på grunn av frykten for oljemangel forårsaket av krigen i Ukraina, samtidig som verdens økonomier åpner opp etter coronapandemien.

Den samme oljemangelen og prisøkningen har imidlertid ført til at inflasjonen i vestlige land skyter opp til nivåer man ikke har sett siden 1980-tallet, noe som har ført til frykt for nedgangstider og resesjon.

Oslo Børs faller markant fra start



Oslo Børs faller betydelig med hele 2,3 prosent ved åpningstider onsdag. Det skjer i takt med oljeprisen, som er ned hele 4,96 prosent.

Oljeprisfallet går hardt utover energitungvektere som Equinor og Aker BP, som begge faller i underkant av 2 prosent. Laksegiganten Mowi faller enda mer med 6,54 prosent.

Verst ser børsdagen ut til å bli for det kriserammede offshorerederiet DOF, som til tross for at de melder om å ha lykkes med å fremforhandle en redningspakke med sine kreditorer, faller hele 46,7 prosent.

Også de toneangivende europeiske børsene er ned onsdag morgen. FTSE 100 i London faller 1,42 prosent, DAX-indeksen i Frankfurt er ned 2,11 prosent, og CAC 40 i Paris faller med 1,97 prosent.

Et fat nordsjøolje går ved 9-tiden onsdag morgen for 109,18 dollar fatet i snitt. Oljeprisfallet skjer etter at det ble kjent at USAs president Joe Biden ventes å sette landets nasjonale bensin-skatt på pause.