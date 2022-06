Biden kaller krigen i Ukraina et ventespill

President Joe Biden sier at konflikten i Ukraina kan bli langvarig. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden sier at krigen i Ukraina er et «ventespill» idet han forbereder seg på å møte Nato-allierte på toppmøtet i Madrid i neste uke.

Biden sier at han ikke er redd for at det kan slå sprekker i Nato idet Russland fortsetter krigen i Ukraina.

Men han advarer om en langtrukken konflikt og sier at han vil diskutere veien videre på møtet i Madrid, melder CNN.

– Jeg er ikke redd. Jeg tror at dette på et tidspunkt kommer til å bli et ventespill mellom det russerne klarer å opprettholde og det Europa skal forberede seg på å opprettholde. Det er en av tingene vi skal snakke om i Spania, sier Biden.

Biden drar til Tyskland lørdag for å delta på et G7-møte, og deretter videre til Nato-møtet i Madrid.