Tre skadd da fly tok fyr i Florida

NTB

Tre personer ble skadd da et fly tok fyr etter å ha landet på den internasjonale flyplassen i Miami tirsdag.

Flyet fra selskapet Red Air hadde 126 personer om bord. Det kom fra Santo Domingo i Den dominikanske republikk.

De øvrige passasjerene ble fraktet med buss fra flyet til terminalbygningen. Nyhetssendinger på fjernsyn viste at brannmannskaper skumla flyet.

Brannen ble utløst som følge av at understellet brøt sammen under landingen, opplyser Greg Chin, en talsmann for luftfartsmyndighetene i Miami-Dade.