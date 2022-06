Bill Cosby må betale erstatning for overgrep mot 16-åring

NTB

Komikeren og skuespilleren Bill Cosby er i en sivil rettssak i USA dømt til å betale erstatning etter et overgrep mot en 16 år gammel jente på 1970-tallet.

Juryen tilkjenner kvinnen 500.000 dollar i erstatning for følelsesmessige lidelser hun slet med mange år etterpå da anklager fra andre kvinner om angivelige overgrep begått av Cosby vekket minnene hennes om hendelsen i 1975 til live, slår juryen fast.

Judy Huth, som i dag er 64 år gammel, sa i retten at komikeren hadde invitert henne og en venn til Playboy Mansion da hun var 16 år og Cosby var 37 år. Der tok han hånden hennes og brukte den til å onanerte ham, sa Huth ifølge Reuters.

Cosby, som i dag er 84 år gammel, var ikke til stede i rettssalen, men han har via video avvist anklagene. Han sier at han ikke husker Huth og at hendelsen i den nå avdøde Playboy-grunnleggeren Hugh Heffners luksusbolig Playboy Mansion ikke kunne ha skjedd fordi han ville ikke ha forsøkt å oppnå seksuell kontakt med noen som var under 18 år.

Den sivile rettssaken fant sted under ett år etter at Cosby ble løslatt fra fengsel etter å ha sonet nesten tre år. I 2018 ble han funnet skyldig i å ha dopet ned og misbrukt en kvinne i 2004, men dommen ble senere omgjort. Påtalemyndigheten i Pennsylvania ba om gjenopptakelse av saken, men amerikansk høyesterett avviste den i fjor sommer.