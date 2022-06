Sverige tar gassgrep og forbereder seg på russiske kutt

NTB

De svenske energimyndighetene advarer mot fare for gassmangel i Vest-Sverige og har hevet beredskapen til laveste krisenivå.

Det er tre krisenivåer energimyndighetene bruker, og de er nå på laveste nivå, som kalles en tidlig advarsel.

Energimyndighetene skriver at det er et signal til bransjeaktører og forbrukere i det vestsvenske gassnettverket om at situasjonen i markedet er anstrengt, og at leveransene kan bli redusert i framtida.

I slutten av mai gjorde Danmark et tilsvarende grep da leveransene av gass fra Russland ble kuttet. Svenske energimyndigheter skriver at prisene kan stige, og at tilgangen på gass kan bli begrenset i framtida.