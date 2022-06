Ingen EU-land motsetter seg at Ukraina blir kandidatland

NTB

Det er ingen land i EU som motsetter seg at Ukraina blir et av unionens kandidatland, opplyser Luxembourg utenriksminister.

Det er ventet at både Ukraina og Moldova blir formelt godkjent som kandidatland under EU-toppmøtet i Brussel torsdag og fredag.

– Det er ikke et eneste land som skaper problemer med forslaget. Vi kommer til å vise stor enstemmighet, sier Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn tirsdag.

EU er ventet å sette flere betingelser for at de to tidligere Sovjet-republikkene kan starte formelle medlemskapsforhandlinger. Prosessen ventes å ta flere år, hvis ikke tiår. Blant annet vil de få beskjed om at det trengs reformer i rettsvesenet og en større innsats mot korrupsjon.

Noen land har vært mer skeptiske enn andre, som Danmark og Nederland, men de har sagt ja på betingelse av at Ukraina og Moldova får klar beskjed om at det må endringer til før de kan gå videre.

– Vi ønsker å hjelpe Ukraina med å oppfylle den europeiske drømmen, og å gi kandidatstatus er et steg og en oppmuntring til å gjøre det, sier Danmarks utenriksminister Jeppe Kofoed og legger til at det er mange betingelser som må oppfylles.

Georgia, som også ønsker å bli et av EUs kandidatland, vil trolig få beskjed om at landet må iverksette flere reformer før det kan skje.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen fastslo i forrige uke at Ukraina må utpeke dommere til en forfatningsdomstol, ansette en direktør for byrået som skal etterforske korrupsjon, samt iverksette en større innsats mot såkalte oligarker. Det trengs også en lov som beskytter rettighetene til landets minoriteter, ifølge EU-lederen.