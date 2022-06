Ukrainsk soldat delte bilder rett før han forsvant: – Her går jeg i døden

Drømmen i Azovstal:

Azov-soldaten og den aspirerende fotografen Dmytro Kozatsky tok til Twitter da han skjønte at han kom til å bli tatt til krigsfange av russiske soldater. Nå vet ingen hvor han er.

Det var 20. mai at en melding dukket opp på Twitter.

– Det var det. Takk til Azovstal for å ha tatt vare på meg. Her går jeg i døden, skrev den ukrainske soldaten Dmytro Kozatsky på Twitter. I meldingen la han ved to av bildene han hadde tatt mens han satt isolert på stålverket i den ukrainske byen Mariupol.

Drømmer om å bli fotograf

Soldaten og den aspirerende fotografen hadde på det tidspunktet sittet innesperret i stålverket Azovstal i flere uker. Samtidig hadde han tatt bilder av medsoldatene sine og delt dem med offentligheten.

Kozatskis bilde av skadde soldater har gått viralt. Les mer Lukk

– Forresten! Mens jeg er i fangenskap, så forlater jeg mine bilder i deres hender. Del dem videre og send dem inn til fotokonkurranser, skrev Kozatsky i en Twitter-melding kort tid etter den første ble sendt. Han signerte meldingen med en hjerte-emoji, og siden har det vært stille fra ham.

Soldaten var i gang med å utdanne seg innen IT i Polen da han i 2015 bestemte seg for å forsvare østlige Ukraina som en del av Den ukrainske nasjonalgarden (NGU). Senere ble han medlem av Azov-bataljonen. Azov-regimet startet som en nynazistgruppe som sakte men sikkert ble en del av regjeringsstyrkene i Ukraina. Nå har de kjempet de for sin jødiske president, Volodymyr Zelenskyj. Les om Azovs historie her.

Før krigen brøt ut i Ukraina gikk Azov-styrkene ut og tilbød seg å lære sivile å kjempe, deriblant å håndtere våpen. De ga mennesker i alle aldre innføring i hvordan man lader, skyter med, og ufarliggjør forskjellige skytevåpen, samt lære dem hvordan man lager våpen av det man har hjemme, som molotovcocktails.

(Saken fortsetter under bildet).

Dette bildet delte Kozatski i sin siste Twitter-melding fra Azovstal. Les mer Lukk

Stormingen av Azovstal

Da kampene brøt ut som verst i den hardt rammede havnebyen Mariupol, trakk de gjenværende Azov-soldatene inn i Azovstal-stålverket. Der ble de værende i flere uker, vitende om at utenfor porten ventet et langt større antall russiske soldater. Dersom de forsøkte å forlate stålverket ville de i beste fall bli tatt til fange, og i verste fall miste livet.

Russiske styrker forsøkte gjentatte ganger å storme stålverket, og de eneste som fikk forlate var sivile. Så kom 20. mai og Twitter-meldingen fra Kozatsky. I meldingen lå det et lite men åpenbart håp om å overleve og bli sluppet fri, og drømmen om å bli sett som fotograf.

– Jeg klamrer meg til håpet om at bildene mine blir oppdaget mens jeg sitter i fangenskap. Dersom det skjer, får jeg først vite det når jeg slipper fri. Vi ses, skrev Kozatsky 20. mai. Siden har det vært stille.

Nå, en måned senere, går de sterke bildene verden rundt. Ingen hvor Kozatsky er, og om han noensinne vil bli sluppet fri i en eventuell utveksling med en russisk soldat.