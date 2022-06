Klar beskjed fra by som kan bli Russlands neste mål: – Vi er klare

NTB

Innbyggerne i Slavjansk forbereder seg på at de kan bli neste mål for den russiske angrepshæren. Folk bygger nødlagre og tilfluktsrom i kjellere.

Slavjansk ligger omtrent 80 kilometer øst for Sievjerodonetsk, byen der det har rast harde kamper i over en måned. Russland ønsker å ta hele Donetsk fylke, der Slavjansk er en av de vestligste byene.

– Vi er klare til å forsvare oss, sier Slavjansk-ordfører Vadym Lyakh.

Kampene i Sievjerodonetsk har vært harde. Nå kontrollerer russerne hele byen med unntak for industriområdet der den kjemiske fabrikken Azot ligger. Det er kommet meldinger om at russerne rykker inn på industriområdet, men disse er ikke bekreftet.

Samtidig vil russerne trolig forsøke å angripe Lysytsjansk som ligger like over elva Donets ved Sievjerodonetsk, skriver tankesmia Institute for the Study of War. Russerne vil trolig bruke motorveien fra Bakhmut til dette angrepet.

Uten vann og gass

Bakhmut ligger rett sør for Slavjansk og kan også brukes til å angripe fra i retning mot Slavjansk.

Utenfor kontorene til ordfører Lyakh var det mandag en stri strøm av folk som fylte beholdere med vann. Frontlinjen har rykket stadig nærmere byen og er nå bare 15–20 kilometer unna, sier ordføreren.

– Forhåpentlig vil nye våpen som hæren vår trenger, snart komme, sier Lyakh.

Kampene påvirker livet til folk i Slavjansk allerede. Byen hadde 130.000 innbyggere før krigen.

– Hovedvannledningene er nede, vi har ikke gass, men vi har iallfall elektrisitet, sier Jurij, en 66-åring som fylte opp en femlitersflaske med vann som han skal bruke til å spyle ned i toalettet med.

Ordføreren sier at det er kamper i områder med pumpestasjoner som gjør at vannledningene er nede.

Elektrisiteten er ustabil, og bare en tredel av byens butikker er fortsatt åpne. Befolkningen venter på leveranser av nødhjelp.

Tror på seier

Troen er stor på at ukrainske soldater kan beskytte byen.

– Vi tror de kommer til å vinne mot de russiske svina, sier Valentina utenfor ordførerens kontor.

Slavjansk har vært åsted for kamper tidligere. Byen ble inntatt av russisk-støttede separatister i 2014 og gjenerobret av Ukraina etter harde kamper.

Mandag kunne man gjentatte ganger høre de dype lydene av artilleriild som ble avfyrt like ved byen. Lyakh sier at hæren vil få alt den ber om.

– Hvis de trenger det for å forsvare oss, vil de få det, uavhengig av hvem som protesterer. De vet best hva de trenger. Det er veldig klart: Alt vil avhenge av situasjonen ved fronten, sier han.

Byen har blant annet gått i gang med å opprette tilfluktsrom og provisoriske sykehussaler i kjellere. Lyakh anslår at det er rundt 25.000 innbyggere igjen i byen, noe han sier er for mange. Det legges planer for evakueringer.

– Men folk hører ikke alltid på oss, sier han.

Rolig i Kramatorsk

I Kramatorsk 15 kilometer lenger sør er bybildet preget av soldater, men stemningen er foreløpig rolig.

– På kveldene kan vi se noen eksplosjoner rundt 40 kilometer unna, sier ordfører Oleksandr Gontsjarenko.

Han sier at også Kramatorsk er klar for et russisk angrep.

– Vi venter alle sammen på et mirakel, vi håper på fred og at denne krigen der brødre myrder brødre, tar slutt, sier Valentina, som er selger på et marked i byen.

– Foreløpig er alt OK her, men det er tungt å se på TV hva som skjer i andre byer, sier slakteren Svitlana på samme marked.