Macron på jakt etter nye samarbeidspartnere

Emmanuel Macron under en konferanse for tek-selskaper i Paris i forrige uke. Foto: Michel Euler / Pool / AP / NTB

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron skal tirsdag møte Marine Le Pen og flere andre partiledere, i håp om å danne nye allianser i nasjonalforsamlingen.

Det er resultatet i det franske parlamentsvalget som tvinger Macron ut på jakt etter nye former for samarbeid. I helgen ble det klart at hans sentrum-høyre-allianse Ensemble hadde mistet flertallet i den lovgivende forsamlingen.

Tirsdag skal Macron aller først snakke med Christian Jacob, lederen for det tradisjonelle høyrepartiet Republikanerne.

Møter ikke Mélenchon

Deretter skal han ha samtaler både med Sosialistpartiets leder Olivier Faure, kommunistenes leder Fabien Roussel og høyrepopulisten Marine Le Pen. Hennes parti Nasjonal samling gikk kraftig fram i valget.

Macron har imidlertid ikke planlagt å møte Jean-Luc Mélenchon, lederen for den nye venstreside-alliansen Nupes, der både sosialistene, kommunistene og De grønne inngår.

I likhet med den ytre høyresiden hadde også Nupes stor framgang i valget.

Umulig å styre?

Etter parlamentsvalget hevdet den konservative avisa Le Figaro at Frankrike er blitt umulig å styre, siden Macron har mistet flertallet.

Marine Le Pen, som nå leder det største enkeltstående opposisjonspartiet, er ikke enig i det.

– Landet er ikke blitt umulig å styre. Men det vil ikke bli styrt på den måten Macron ønsket, sier hun.

Macron ble gjenvalgt i april, og hadde planlagt skattekutt, heving av pensjonsalderen og flere andre økonomiske reformer i sin andre periode som president.

Venstresiden vil gjøre det de kan for å hindre dette. Flere eksperter spår at Macron i stedet vil søke samarbeid mot høyre.