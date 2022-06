Borrell: Litauens jernbane-nekt er i tråd med EU-sanksjonene mot Russland

NTB

Litauens forbud mot å la russiske godstog på vei til Kaliningrad passere litauisk territorium er i tråd med EUs sanksjoner, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Anklagene fra Russland om at Litauen handler alene i å blokkere jernbanetransporten mellom Russland og Østersjø-enklaven Kaliningrad er ren propaganda, mener Borrell.

– Litauen har ikke innført noen ensidige, nasjonale restriksjoner. Litauen handler i samråd med EU-kommisjonen, sa Borrell mandag.

EU har innført sanksjoner mot en rekke russiske varer, og Litauen vil derfor ikke la russisk godstrafikk passere landet. Borrell la til at retningslinjene Litauen har fått, skal gjennomgås på nytt for å sikre at de er helt i tråd med sanksjonene.

– Fiendtlige

Det er EU-kommisjonen som overvåker utførelsen av sanksjonene mot Russland, men det er til syvende og sist myndighetene i de 27 EU-landene som er ansvarlige for å implementere sanksjonene.

Det russiske utenriksdepartementet mener Litauens restriksjoner er «åpent fiendtlige» og truet mandag med mottiltak.

– Hvis ikke godstrafikken mellom Kaliningrad-regionen og resten av Russlands territorium gjennom Litauen blir fullt ut gjenopprettet, så forbeholder Russland seg retten til å iverksette tiltak for å beskytte sine nasjonale interesser, skriver departementet i en uttalelse.

Refser

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba refser Russlands reaksjon.

– Russland har ingen rett til å true Litauen. Moskva har kun seg selv å takke for konsekvensene av den uprovoserte og urettmessige invasjonen av Ukraina, sier Kuleba.

Kaliningrad er en russisk enklave som ligger mellom Polen og Litauen ved Østersjøen. Varetransporten på land må derfor skje via ett av de to EU-landene.