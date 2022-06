Åtte personer savnet etter seilbåtulykke utenfor Mykonos

NTB

Åtte mennesker er savnet, deriblant tre barn, etter at en overfylt seilbåt med migranter og flyktninger sprang lekk i kraftig vind utenfor Mykonos søndag.

116 mennesker var ifølge den greske kystvakten om bord i båten, og 108 av dem ble reddet.

Seilbåten ble oppdaget tidlig søndag morgen rett vest for Mykonos. Tidligere er det blitt meldt av fire personer var savnet, men mandag var antallet oppjustert til åtte. Seks av de 108 personene som ble reddet, etterforskes for menneskesmugling.

Søndag ettermiddag nådde en annen seilbåt med 28 menn, 12 kvinner og 16 mindreårige en strand på Rhodos. Ingen av dem er skadd, opplyser kystvakten.

Bruken av seilbåter for å bringe potensielle asylsøkere direkte fra Tyrkia til Italia, er et relativt nytt fenomen.

Den greske kystvakten har i stor grad satt en stopper for trafikken mellom Tyrkia og øyer som Lesvos, Samos og Chios. Her har det vært vanlig å bruke gummibåter til å krysse de relativt smale stredene.

Både greske myndigheter og EUs grensebyrå Frontex er blitt anklaget for å bruke såkalte «pushbacks» for å hindre at asylsøkere når Hellas.

«Pushbacks» innebærer å presse båtene tilbake over grensen, noe som er ulovlig i henhold til internasjonal lov.