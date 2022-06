Optimisme etter Nato-samtaler mellom Tyrkia, Sverige og Finland

NTB

Tyrkia, Sverige og Finland har ikke landet en løsning på striden rundt de to sistnevntes Nato-søknader. Men signalene er positive, og samtalene fortsetter.

Mandag sto Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i spissen for et møte mellom representanter for de tre landene. Målet er å komme nærmere en avtale som gjør at Tyrkia vil godta at Sverige og Finland blir Nato-medlemmer.

– Jeg ønsker det konstruktive møtet som ble holdt i dag, velkommen, sa Stoltenberg etter møteslutt.

Ifølge Nato skal diskusjonene fortsette de kommende dagene.

– Vi vil fortsette samtalene våre om Sverige og Finlands Nato-søknader, og jeg ser fram til å finne en vei videre så snart som mulig, sier Stoltenberg.

Ingen frist

Neste ukes Nato-toppmøte i Spania er ikke siste frist for å finne en løsning, sa utenrikspolitisk rådgiver for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, til pressen etter møteslutt.

Han leder Tyrkias delegasjon til møtene i Brussel.

– Nato-toppmøtet i Madrid er ingen tidsfrist, så våre forhandlinger fortsetter, sa Kalin.

Kan ta tid

– Det er selvfølgelig bra når partene snakker sammen. At de fortsatt sitter og har sittet i flere timer og hatt samtaler er i hvert fall ikke negativt, sa Sveriges utenriksminister Ann Linde før møtet var ferdig.

Linde deltok ikke selv, men kommenterte saken etter EUs utenriksministermøte i Luxembourg.

– Både jeg og min finske kollega er fullt forberedt på at dette kan ta tid. Håpet er at vi vil fortsette samtalene slik av vi kan komme til en løsning som rett og slett betyr at Sverige og Finland blir medlemmer av Nato, samtidig som Tyrkia opplever at deres bekymringer rundt terrorisme og så videre blir tatt på alvor, sier Linde.

Fem timer

Heller ikke fra finsk side anses enighet før Nato-toppmøtet i Spania som sannsynlig, sier utenriksminister Pekka Haavisto til finske Yle.

Finlands delegasjonsleder Petri Hakkarainen sa at mandagens møte varte i nesten fem timer.

– Det har blitt gjort tydelige framsteg i visse spørsmål, men i andre må vi fremdeles jobbe mot å komme overens. Det er et felles mål om å fortsette samtalene så fort som mulig, sa Hakkarainen.

Toner ned forventninger

Forventningene til en rask løsning mellom Nato-landet Tyrkia og de to søkerlandene Sverige og Finland er blitt tonet ned av eksperter og politikere.

Den svenske Tyrkia-eksperten Paul Levin tror ikke saken lar seg løse innen Nato- toppmøtet, som holdes i Madrid i midten av neste uke.

– Jeg tror det er mulig, men det vil bli veldig vanskelig, sier Levin, som er direktør ved Institutet för Turkietstudier ved Stockholms universitet.

– Det vil kreve at begge parter viser ekte vilje til å gjøre et slags kompromiss, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Trygge på løsning

Både Nato og de to nordiske søkerlandene hadde regnet med en rask søknadsprosess, men det var før Tyrkia krevde en rekke innrømmelser, spesielt når det gjelder Sveriges politikk overfor kurdiske grupperinger.

Også den tyske regjeringen toner ned utsiktene til en rask løsning. En ikke navngitt regjeringskilde sier søknadene må settes inn i sin historiske kontekst.

– Og gitt den historiske dimensjonen, vil det ikke være en katastrofe hvis vi trenger noen få uker til, sier kilden, som insisterer på at konflikten lar seg løse.

– Vi er trygge på, svært trygge på at det er mulig å finne en løsning som tar hensyn til begge parters interesser, sier vedkommende.