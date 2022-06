Kraftig økning i antall migranter over Den engelske kanal

NTB

Antall migranter som forsøker å krysse Den engelske kanal fra Frankrike til Storbritannia, økte med 68 prosent i første halvdel av 2022.

Ifølge det franske innenriksdepartementet prøvde 20.132 mennesker i 777 båter å ta seg over kanalen mellom 1. januar og 13. juni i år.

Stadig flere forsøker seg på den farlige overfarten over kanalen, til tross for at britiske myndigheter prøver å stramme inn.

Bare i helgen krysset over 300 mennesker kanalen i små båter, ifølge det britiske forsvarsdepartementet, som sier de lørdag hentet opp 321 mennesker fra sju båter.