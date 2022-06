WHO advarer mot likegyldighet overfor covid-19

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er bekymret for at man har senket skuldrene for lavt når det gjelder covid-19. Det er fremdeles pandemi i verden, understreker han. Foto: Johanna Geron / AP / NTB

NTB

Pandemien er ennå ikke over, advarer WHO, som mener verden må vokte seg mot likegyldighet overfor covid-19.

Risikoen for nye varianter av koronavirus er fremdeles til stede, understreker WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– WHO er stadig svært bekymret for at mangelen på testing og sekvensering gjør oss blinde når det gjelder koronavirusets evolusjon, sa Tedros mandag på et møte mellom G20-landenes helseministre i Indonesia.

Antall registrerte covid-tilfeller har gått ned med 90 prosent globalt siden smittetoppen i januar, og koronarestriksjonene er så godt som borte i en lang rekke land. Men oppfatningen om at pandemien er over, er feil, påpeker WHO-sjefen.

– Vi er like bekymret for at lærepengene vi skaffet oss under pandemien, vil gå til spille, og at pandemiens syklus og forsømmelse vil bli gjentatt, advarer han.

Det pågående helsetoppmøtet i Indonesia er ment å styrke de globale helsesystemene og bidra til å synkronisere den internasjonale covid-beredskapen.