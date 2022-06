Minst 20 drept i angrep på landsbyer nord i Mali

NTB

Minst 20 mennesker er drept i angrep på landsbyer nord for Gao i den nordlige delen av Mali i helgen.

En politisjef sier at «kriminelle terrorister» sto bak drapene lørdag i flere landsbyer i kommunen Anchawadj, noen titalls kilometer nord for Gao. En annen lokal tjenestemann legger skylden på jihadister.

Tjenestemannen sier at 24 mennesker er drept i landsbyen Ebak, og at folk i området er grepet av panikk og på flukt av frykt for mer vold.

Ingenting er bekreftet om gjerningsmennene, men jihadistgrupper tilknyttet al-Qaida og IS er aktive i området.

Dagen etter massakren ble en FN-soldat drept av en landmine i Kidal lenger nord.

Det nordlige Mali har vært i konflikt siden et tuareg-opprør i 2012, som jihadister utnyttet til å starte sin egen offensiv. Denne truet etter hvert hovedstaden Bamako inntil franske styrker stanset dem.