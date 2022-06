Ukraina takker Australia for militært utstyr

NTB

Ukraina takker Australia for å ha sendt fire pansrede kjøretøy til det krigsherjede landet.

– Ukraina kommer ikke til å glemme dette. Enda en forsendelse av pansrede kjøretøy er på vei til Ukraina, skriver det ukrainske forsvarsdepartementet på Twitter.

– Dette dreier seg om fire av de fjorten pansrede M113-personellkjøretøyene som den australske regjeringen har lovet oss. En luftbro fra den andre siden av jorden knyter våre folk sammen i denne vanskelige tiden for Ukraina, uttaler departementet, som har lagt ut et bilde som viser noen av kjøretøyene utenfor et lastefly.