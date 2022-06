Mystisk ape i Malaysia er trolig en blanding mellom to forskjellige aper

Apen i midten er en blanding mellom neseape og langur, tror forskere. Det er sjelden at to så forskjellige arter får unger med hverandre.

Elise Kjørstad - forskning.no

Faren er neseape og moren en sølvfarget ape, tror forskere.

For seks år siden oppdaget turguide Brenden Miles en merkelig ape i Malaysia, skriver nettstedet ScienceNews.

Han var på tur langs elva Kinabatangan da han fikk øye på apen. Elva ligger i den malaysiske delen av den tropiske øya Borneo. Miles rakk å ta et par bilder av apen.

Han trodde først det var en ape som kalles silvery langur på engelsk (sølvfarget langur), bare at den hadde en uvanlig farge.

Sølvfargede langurer har sølv eller gråaktig pels. Den mystiske apen var derimot brunsvart og oransje.

Det var ikke den eneste forskjellen, oppdaget Miles. Apen hadde også lengre nese, mer som en neseape, og tykkere hale.

Kunne det være en blanding?

Dette bildet av apen ble tatt i 2020. Da hadde apen blitt voksen og passet en liten unge.

Flere har sett den

Bildene ble lagt ut på sosiale medier. Nadine Ruppert ble interessert i apen. Hun forsker på aper i Malaysia.

Da det dukket opp nye bilder av apen i 2019, klarte hun å spore opp hvem som hadde tatt bildene.

Nå har Ruppert, andre forskere og flere av fotografene samarbeidet om å studere den merkelige apen.

Ved å se på bildene og observasjoner, tror forskerne at apen er en blanding mellom neseape og en sølvfarget langur.

Det er sjelden at aper som er såpass ulike, får unge med hverandre.

Bor i regnskogen

Neseapene er kjent for nesene sine. Hannene har størst nese av alle aper. Den henger ned i ansiktet. De har rosa ansikt og lysebrun og oransje pels.

Neseapene lever på øya Borneo i regnskogen. De lever i nærheten av vann og slynger seg mellom trærne. De er også gode svømmere.

Sølvfargede langurer bor i samme typer skogområder som neseapene. De er gråfargede med svart hud og veier rundt 5–6 kilo. Neseapene er større og veier fra 10 til 21 kilo.

Neseape.

Silvery langur (Trachypithecus cristatus). (Foto: Bernard DUPONT, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Ligner på begge

Det er tatt rundt 30 bilder av den mystiske apen. Forskerne som har gransket dem, har forsøkt å ta mål av apens forskjellige kroppsdeler og sammenlignet det med bilder av de to andre apeartene.

Forskerne har også sett på trekk i ansikt, pels og hud.

De kom fram til at den mystiske apen har trekk som ligner begge de to artene.

Apen var mest lik neseaper i for eksempel huden i ansiktet, neseform og øyenbryn. Lengden på pelsen og fargen på rumpa, hender og føtter lignet mer på sølvfarget langur.

Forskerne landet på at apen trolig er en blanding eller en hybrid, mellom neseape og languren.

Fjernt i slekt

Neseaper og de sølvfargede langurene er fjernt i slekt. De hadde felles forfedre for rundt ni millioner år siden.

Det er uvanlig at apearter som er så forskjellige, blander seg i det fri. Forskerne kjenner til bare et annet eksempel.

Dessverre kan blandingsapen tyde på at leveområdet til de to apeartene er under press.

Kan være tegn på at leveområdet er for lite

I den malaysiske delstaten Sabah, hvor Kinabatangan-elven ligger, er 40 prosent av skogen hugget ned siden 1973.

Skogen er erstattet med plantasjer for palmeolje eller hugget for å skaffe tømmer.

Det blir færre neseaper og sølvfargede langurer på Borneo. De står i fare for å bli utryddet.

– I visse områder er begge artene fanget i små skogteiger langs elven, sier Ruppert til ScienceNews.

Da blir det vanskelig for apene å få spredd seg og møtt andre grupper av samme art. Det blir stor konkurranse. Det kan være årsaken til at en neseape-hann isteden fant seg en dame fra en annen art.

– Vil ikke se flere

Forskerne kommer med et par eksempler på at aper i området har menget seg med den andre arten.

En fotograf har tatt bilde av en neseape-hann som parer seg en langur. Andre har sett en neseapehunn som har tatt til seg en langur-unge.

Kanskje vil det bli født flere blandingsaper fremover. Ruppert håper ikke det.

– Hybriden er nydelig, men vi vil ikke se flere av dem, sier hun.

– Begge arter bør ha et stort nok leveområde, muligheter til å spre seg og nok mat til å oppføre seg naturlig på lang sikt.

Har hun blitt mor?

I 2020 ble blandingsapen tatt bilde av igjen. Da passet hun på en unge. Det kan hende hun passet ungen til en venn. Men forskerne tror det er hennes egen. På bildet ser ut til at hun har melk i pattene.

– Vi følte alle ærefrykt. Det var ganske surrealistisk, sier Ruppert til nettstedet LiveScience.

Blandinger mellom to arter er ofte sterile – de kan ikke få unger. Slik er det for eksempel med muldyr, en blanding mellom hest og esel.

Men det ser altså ut til at blandingsapen har blitt mor.

Forskerne foreslår at det bør tas prøver av avføring fra apen. Da kan man gjøre en genanalyse og få bekreftet om hun er en hybrid.

