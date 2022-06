Tyskland innfører krisetiltak for å sikre energiproduksjonen

NTB

Regjeringen i Tyskland vil øke produksjonen av kullkraft og også innføre andre krisetiltak for å kutte forbruket av gass.

– Mindre gass må brukes til å produsere elektrisitet. Kullkraftverk vil måtte brukes mer i stedet, heter det i en uttalelse fra nærings- og klimadepartementet søndag.

Russland har den siste tiden redusert leveransene av naturgass til Tyskland. Samtidig har Tyskland og andre EU-land selv et ønske om å kutte importen av russisk gass, som en reaksjon på krigen i Ukraina.

Russland og Norge

Det er Russland som har vært den største eksportøren av naturgass til EU, med Norge på andreplass. Norge har imidlertid ikke kapasitet til å produsere veldig mye mer.

Nærings- og klimadepartementet ledes av Robert Habeck, som inntil nylig var en av lederne for partiet De grønne. For tyske myndigheter, og ikke minst De grønne, har det lenge vært et viktig mål å kutte bruken av kullkraft for å redusere utslippene av klimagassen CO2.

Struper leveransene

Men situasjonen har endret seg etter Russlands invasjon av Ukraina. EU-landene har et sterkt ønske om å kutte importen av russisk energi, etter å ha kuttet en lang rekke andre økonomiske bånd med landet.

Parallelt med dette har Russland selv strupet tilførselen av gass til en stadig lengre liste med EU-land.

Tidligere denne uken ba Robert Habeck tyskerne om å spare energi.

– Hver eneste kilowattime bidrar i denne situasjonen, sa han.