Krigen er ikke morsom, men humor hjelper ukrainerne med traumene

Standupkomikerne Serhij Lipko og Anastasia Zukhvala bruker humor som våpen og for å holde humøret oppe i et krigsrammet Ukraina.

NTB

Midt i krigens elendighet velger Serhij Lipko og Anastasia Zukhvala å gifte seg på en standupklubb i Kyiv. Latter er medisin i dagens Ukraina.

Brudeparet er begge komikere. Som for mange andre unge er bryllupet framskyndet og mindre enn det ville vært i fredstid. Bare de nærmeste venner og familie er til stede denne lørdagskvelden. Serhij og Anastasia skal snart skilles av krigen. Serhij er på vei til fronten, men først skal han gi en forestilling for sine nærmeste.

Med samme enkle militærgrønne påkledning som landets president konsekvent bruker i sine mange taler, entrer Serhij scenen. Det tar ikke lang tid før han har forsamlingen i sin hule hånd med vitser om militærliv og ekteskap. Serhij ser på opplæringen med Nato-instruktører som en fantastisk mulighet til å lære engelsk, og forteller hvor nervøs han har vært for å ødelegge det kostbare utstyret han trenes opp til å håndtere.

Dyster krigshumor

Krigen er ikke det minste morsom, men ukrainerne lærer seg å le av forferdelsen. Ikke nødvendigvis fordi de vil, men fordi de må. Humor blir viktig for å beholde forstanden i den brutale krigen som har tatt titusenvis av liv. I den mørke krigshumoren er Vladimir Putin og hans soldater, spesielt de døde, et yndlingstema. Men det er også grenser. Du spøker ikke med døde ukrainere eller de mest grusomme kamphandlingene. Det blir ikke slått vitser om beleiringen av Mariupol eller massedrapene i Bucha.

– Tragedier kan ikke, og vil aldri bli, tema i vår humor. Vi lever i en fullstendig gal tid, ulik noe vi har opplevd før. Livet består nå av paradokser, og det kan til og med være morsomt, sier Anastasia Zukhvala til nyhetsbyrået AP.

Latter gjør at vi holder ut

Den mest kjente komikeren i Ukraina er nå president. I den populære TV-serien «Folkets tjener» spiller Volodymyr Zelenskyj en ungdomsskolelærer som ved et uhell blir president. Det har ikke vært mye rom for humor etter invasjonen 24. februar. De daglige videotalene til folket er ofte uhyggelige og brutale.

Julija Shytko er en av bryllupsgjestene. Hun forteller at humøret har bedret seg betraktelig etter at hun har ledd med brudgommen og kolleger som også stilte opp i standupbryllupet i Kyiv.

– Latter og fliring. Det gjør at vi holder ut, sier hun til AP.

Fikk Zelenskyj til å le

Brudgommen og presidenten krysset hverandres stier før krigen forandret alt. Den framtidige presidenten var i 2016 dommer i TV-showet «Få en komiker til å le». Lipko var en av deltakerne som fikk Zelenskyj til å trekke på smilebåndet under sin opptreden i enkel militær uniform med vitser fra sine militære erfaringer.

Serhij Lipko vant konkurransen. Han spøker fortsatt med nyopplevde militære erfaringer, selv mens han forbereder seg på å forlate sin kone og dra til fronten.

En dag fri

Han fikk en dag fri for å dra hjem og gifte seg. Medsoldatene kaller ham komikeren. Fra scenen i bryllupet fortalte han at enkelte ting kollegene i militæret gjør, er så morsomme at han bare må bruke det som råstoff for sine sketsjer.

– Jeg er en komiker som bare midlertidig er soldat. Jeg legger planer og har kreative ideer for hva jeg skal gjøre når krigen er over. Det gir meg noe å leve for, sier Serhij Lipko til AP.