Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til søndag 19. juni.

* Nato-sjef Jens Stoltenberg tror det kan ta flere år før krigen i Ukraina er over. I et intervju med den tyske søndagsavisen Bild am Sonntag sier han at det derfor er viktig å ikke gi slipp på støtten til Ukraina, selv om kostnadene er høye. Stoltenberg sier også at forsendelser av mer moderne våpen og utstyr vil øke sannsynligheten for at Ukraina vil være i stand til å drive russiske styrker ut av Donbas-regionen.

* Rundt 2 millioner mennesker fra Ukraina er blitt fraktet til Russland siden krigen startet i slutten av februar, ifølge tall fra russiske myndigheter. Ukrainske myndigheter hevder at folk er blitt hentet til Russland mot sin vilje.

* EU bør gjøre det lettere for kandidatland å bli medlem, mener Tysklands statsminister Olaf Scholz i forkant av EU-toppmøtet i uken som kommer. Der skal de 27 medlemslandene avgjøre om Ukraina og Moldova kan få status som kandidatland.

* Russland strammer inn på gassforsyningen til Tyskland som et strategisk grep for å drive opp prisene, mener Tysklands energitilsynsorgan Bundesnetzagentur.