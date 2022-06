IS påtar seg ansvar for angrep mot sikh-tempel i Afghanistan

Taliban-krigere holder vakt utenfor sikh-tempelet etter lørdagens angrep. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

IS har påtatt seg ansvar for lørdagens angrep mot et sikh-tempel i Afghanistan, der en person tilhørende sikh-minoriteten og en Taliban-vakt ble drept.