Forskere har funnet fossiler etter Europas største kjøttetende dinosaur

Dette er sånn en kunstner seg for seg at «White Rock spinosaurid» så ut. Her er den omringet av små, flygende pterosaurer. (Illustrasjon: Anthony Hutchings/Reuters/NTB).

– Dette er en sværing, sier forsker som håper å finne enda flere deler av dinosauren.

I Nord-Amerika var Tyrannosaurus rex den største kjøttetende dinosauren. Skrekkøgla kunne bli 13 meter lang. Den største dinosauren vi har funnet fossiler av i Europa heter Torvosaurus. Den kunne bli omtrent 10 meter lang.

Nå har forskere funnet fossiler av en ny dinosaur de mener er Europas største.

«White Rock Spinosaurid»

På Isle of Wight, som er Englands største øy, har forskerne funnet en masse dinosaurer.

Skallen til en Torvosaurus. Denne er bygget opp igjen og utstilt ved Museo Capellini i Bologna. Helt frem til nå trodde forskerne at Torvosaurus var den største kjøtteteren fra Europa.

I fjor fant de for eksempel to store kjøttetende dinosaurer på øya. De hadde begge krokodille-lignende munner og var fra Spinosaurid-familien.

En annen dinosaur fra denne familien er verdens største kjøttetende dinosaur. Spinosaurus kaller vi den. Den hadde et stort seil på ryggen og kunne leve og jakte både på land og i vann. Den kunne også vokse seg til å bli omtrent 15 meter lang, ifølge Reuters.

De største variantene av Spinosaurus er funnet i Nord-Afrika.

Nå har forskere funnet enda et familiemedlem på Isle of Wight. Akkurat nå kaller de den bare « White Rock spinosaurid». Dette er fordi de ikke vet så mye om den enda, bortsett fra at de fant den i nærheten av hvit stein, skriver Reuters.

Dette er sånn en kunstner mener at Spinosaurus så ut. (Illustrasjon: Daniel Eskridge/Shutterstock/NTB)

– Dette er en sværing

Det er ikke så mye av denne nye Spinosauriden de faktisk har funnet. De har funnet noen biter av ryggen, et hoftebein og halebein og noen deler av enten armer eller ben.

Selv om det er lite å gå på, har forskerne sett nok til at de kan si at dette er en stor dinosaur.

– Dette er en sværing, sier Neil Gostling som jobber ved University of Southampton.

– Nå bare håper vi på å finne en skalle eller tenner, sier han til Reuters.

– Dette er en sværing, sier Neil Gostling. (Illustrasjon: Anthony Hutchings/Reuters/NTB)

125 millioner år siden

Krittiden Krittiden var en geologisk tidsalder som varte i mange millioner år. Den startet for omtrent 145 millioner år siden og sluttet for 66 millioner år siden. I krittiden levde Tyrannosaurus Rex, Triceratops og Spinosaurus, og mange andre dinosaurer. Kilde: Store norske leksikon

Denne nye Spinosauriden fra Isle of Wight levde for omtrent 125 millioner år siden. Da var havnivåene mye høyere og store deler av Europa var under vann, ifølge Dagbladet, som også har skrevet om denne nye dinosauren.

Verden så heller ikke helt lik ut som den gjør i dag. Disse dinosaurene levde tidlig i krittiden. På kartet under kan du se en illustrasjon av hvordan forskere trodde verden så ut for 121 millioner år siden.

Her var store deler av Europa under vann og Afrika og Sør-Amerika hang sammen. Det var en annen verden dinosaurene levde i.

Dette er sånn verden så ut for 121 millioner år siden.

