Slik mener eksperter en fullskala invasjon av Taiwan ville sett ut

Et kinesisk angrep på Taiwan kan bli enda mer ødeleggende enn den russiske invasjonen av Ukraina, advarer eksperter. Slik mener de en invasjon av Taiwan ville utspilt seg.

Høyteknologiske dronesvermer, krigsskip, bombefly og en million soldater frykter eksperter ville bli tatt i bruk om Kina hadde besluttet å invadere øya Taiwan.

Spenningen mellom Kina og Taiwan har i det sist økt. Den kinesiske forsvarsministeren Wei Fenghe uttalte forrige uke at den kinesiske hæren ikke vil nøle med å gå til krig hvis noen våger å splitte Taiwan og Kina og Taiwan erklærer seg selvstendig. Taiwan insisterer på at øya ikke er en del av Kina etter splittelsen med resten av landet i 1949.

Hvis en invasjon av Taiwan skulle blitt et faktum mener eksperter at Taiwan og øyas allierte måtte handlet raskt.

– Vi hadde bokstavelig talt kun hatt dager på oss til å bekjempe denne massive invasjonen. Ikke uker, ikke måneder, sier tidligere rådgiver ved Det Hvite Hus David Ochmanek til The Sun.

Varsler blodbad

Den innledende fasen av en invasjon spås å bestå av massive bombardementer.

– Beijing ville bombardert taiwanske forsvarstillinger som missiltillinger, radarer, flyplasser og kommando- og kontrollsentre, sier Ochemanek, som var rådgiver for Barack Obama under hans presidentperiode.

– Vi forventer at Kina ville brukt sitt overleggende missilarsenal mot Taiwan, og mot amerikanske baser hvis Washington besluttet å blande seg inn, legger han til.

Med Kinas store og avanserte missilarsenal ville og mål til sjøs, som amerikanske hangarskip eller baser i Sør-Kina-havet, være utsatt.

– Hundrevis av fly og flere tusen mennesker ville blitt involvert. Den kinesiske invasjonsstyrken kan telle opp mot 100.000 mann. Taiwan ville benyttet seg av noen hundre tusen soldater for å forsvare øya. Moderne våpens dødelighet indikerer at tapene ville vært svært høye på begge sider, opplyser Ochemanek.

Forsvarsanalytikeren Sam Cranny-Evans ved Royal United Services Institute sier at Taiwans hovedstad Taipei kan bli angrepet med langdistansemissiler og cyberangrep.

– Hvis man skal stole på militær visdom, trenger man tre ganger så mange soldater som fienden hvis man er den angripende part. Taiwan har en styrke på rundt 200.000 mann. Det betyr at man trenger en styrke på rundt en halv million. prognosene sier at hvis man skal angripe urbane områder på Taiwan, trenger man seks ganger så mange soldater, sier Cranny-Evans.

Kinesiske soldater under en øvelse i fjor.

Svært avansert teknologi

Ochemanek opplyser videre at de kinesiske styrkene har tilgang til svært avansert krigsteknologi. Han tror dronesvermer ville vært et nøkkelverktøy under en invasjon. Kina er i besittelse av en rekke avanserte våpen for både overvåkning og angrep i denne kategorien.

Forsvarsanalytikeren Sam Cranny-Evans ved Royal United Services Institute opplyser om at Kina allerede benytter seg av avanserte droner til spionoppdrag over Taiwan.

Kina skal også være i besittelse av et dronemoderskip som er kapabel til å utføre automatiserte angrep mot bakkemål.

Den supersoniske kinesiske dronen WZ-8 kan spille en nøkkelrolle ved en eventuell invasjon av Taiwan. Den kan fly opptil fem ganger lydens hastighet og kan benyttes til rekognosering på svært lange avstander.

Knyttes til invasjonen av Ukraina

Etterretningsdirektør Avril Haines.

I mai i år varslet Biden-administrasjonens etterretningsdirektør Avril Haines senatet i USA om kinesiske myndigheters hensikter.

– Vi ser det slik at de kinesiske lederne jobber hard for å komme i en posisjon der militæret er kapabelt til å ta Taiwan, så hun til senatet i mai.

Hun sa også at det gjenstår å se hvordan den russiske invasjonen av Ukraina påvirker kinas planer. Hun opplyser om at trusselen mot Taiwan er «akutt» mellom nå og 2030.