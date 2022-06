Mistenkt etter drapene i Brasil meldte seg for politiet

Representanter for det føderale politiet i Brasil bærer kisten med et av ofrene for dobbeltdrapet i Amazonas. Tre personer er pågrepet i saken. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

NTB

En tredje mistenkt har meldt seg for politiet etter drapene på en britisk journalist og en brasiliansk urfolksekspert i Amazonas tidligere i juni.

Journalisten Dom Philips og urfolkseksperten Bruno Pereira forsvant for rundt to uker siden. En lokal fisker har tilstått å ha drept dem, og har også vist politiet stedet der de to ble begravet. Også fiskerens bror er pågrepet i saken.

Fredag kunngjorde det føderale brasilianske politiet at levningene av Philips var offisielt identifisert. Det antas at levninger som er funnet av en annen person, tilhører Bruno Pereira.

Mannen som nå er pågrepet, identifiseres som Jefferson da Silva Lima, også kjent som Pelado da Dinha. Han meldte seg for politiet på en stasjon i Atalaia do Norte i Amazonas.

Ifølge politiet er et hovedspor i etterforskningen et internasjonalt nettverk som betaler fattige fiskere for å fiske i Vale do Javari, noe som er ulovlig siden området er forbeholdt urfolk i Brasil.

Pereira har tidligere ledet den lokale grenen til den brasilianske urfolksetaten Funai og deltatt i flere operasjoner mot ulovlig fiske.