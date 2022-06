Ukrainsk helsearbeider løslatt

NTB

Russiske styrker har løslatt en sivil ukrainsk paramedisiner som dokumenterte arbeidet sitt i den beleirede havnebyen Mariupol.

Julija Pajevska, som i Ukraina er kjent under kallenavnet Taira, noe hun kalte seg i videospillet World of Warcraft, brukte et videokamera festet til kroppen. Med kameraet dokumenterte hun arbeidet sitt i Mariupol over en to uker lang periode der hun hjalp både russiske og ukrainske sårede soldater.

Opptakene klarte hun å smugle ut til nyhetsbyrået AP. Dagen etter, 16. mars, ble hun tatt til fange av russiske styrker. Nå er hun løslatt, melder Sky News.

– Hun er allerede hjemme, bekreftet Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale natt til lørdag.